10 film che nessuno direbbe essere basati su fumetti

Marvel e DC hanno preso il monopolio per quello che riguarda i film tratti dai fumetti, ma spesso alcuni film che conosciamo bene (e non) appartengono alla stessa categoria, ovvero film tratti da fumetti e romanzi grafici di cui in molti non conoscono l’esistenza.

Ecco 10 film che nessuno direbbe essere tratti dai fumetti:

Il Monaco

I film di fumetti stavano iniziando a decollare nel 2003 quando sono arrivati al cinema X-Men 2, Hulk e Daredevil. American Splendor, basato sui fumetti autobiografici di Harvey Pekar, è stato un successo critico che ha messo in luce la sua connessione con un fumetto.

All’altra estremità dello spettro c’era Il Monaco. Con Chow Yun-Fat, Seann William Scott e Jaime King, il film era basato sull’omonimo fumetto di Brett Lewis e Michael Avon Oeming. Il marketing per il film non ha menzionato le origini a fumetti e, sebbene ciò non abbia aiutato le possibilità al botteghino del film, di certo non avrebbe fatto male.

Atomica Bionda

Basato su The Coldest City di Antony Johnston e Sam Hart, Atomica Bionda ha spinto più sui punti in comune che ha con John Wick che su quelli con il fumetto su cui è basato. Il film è stato diretto da David Leitch, uno stuntman diventato regista che ha contribuito a rendere John Wick il franchise che tutti conosciamo e amiamo oggi. Leitch ha co-diretto il primo John Wick prima di firmare la regia di Deadpool 2.

Prima di fare Deadpool 2, Leitch si è unito a Charlize Theron e James McAvoy per portare Atomica Bionda sul grande schermo. Il film è stato accolto con buone recensioni e si è rivelato un successo al botteghino, arrivando ad incassare 100 milioni a fronte di un budget di 30 milioni di dollari.

Cowboys & Aliens

Scott Mitchell Rosenberg deve aver pensato di vivere in un sogno. Il suo fumetto, Cowboys & Aliens, sarebbe stato trasformato in un film di grande budget con Daniel Craig e Harrison Ford con la regia di Jon Favreau. In che modo un film del regista che ha trasformato Iron Man in uno dei più grandi supereroi di tutti i tempi con James Bond e Indiana Jones che quindi sulla carta era imbattibile è invece diventato un flop?

Purtroppo per Rosenberg, le recensioni sono state severe e il botteghino anche peggio. Il film, con un budget di $ 168 milioni, ha fatto $ 174 milioni in tutto il mondo. Questo esito ha stroncato sul nascere l’idea di un sequel e di un universo cinematografico.

Men in Black

Lowell Cunningham lavorava come guardia di sicurezza in una fabbrica quando scrisse The Men In Black per Aircel Comics. La serie, che aveva i disegni di Sandy Carruthers, uscì nel 1990 e, sebbene avesse i suoi fan, non fu un grande successo. Tutto è cambiato nel 1997 quando il fumetto è stato trasformato in un film interpretato da Will Smith e Tommy Lee Jones.

Men In Black è stato un successo al botteghino, generando tre sequel, una serie animata, videogiochi e persino un giro agli Universal Studios in Florida. Mentre Men In Black: International non è stato un successo al botteghino, un franchising come questo probabilmente non resterà inattivo a lungo.

Diario di una teenager

La storia di una ragazza di 15 anni che sogna di essere un disegnatore che perde la verginità probabilmente non è la prima cosa che ti viene in mente quando pensi ai “fumetti”, ma è ciò di cui parla The Diary of a Teenage Girl: An Account in Words and Pictures.

La graphic novel è stata trasformata in un film acclamato dalla critica, firmato dalla scrittrice e regista esordiente Marielle Heller. Diario di una teenager si vanta anche di essere il primo film tratto dai fumetti di Kristen Wiig, battendo Wonder Woman 1984 di cinque anni.

Faust

Basato sul fumetto horror di Tim Vigil e David Quinn, Faust: Love of the Damned racconta la storia di John Jaspers, un uomo dal cuore spezzato che vende la sua anima a un uomo conosciuto solo come M in modo da poter vendicarsi del mafioso che ha ucciso la sua ragazza. Come si può immaginare, vendere la propria anima a persone a caso non è mai una cosa buona da fare, e John si ritrova a lavorare come assassino per il diavolo.

Il film, che prevede scene di sesso e di violenza pari a quelle del fumetto, ha ricevuto recensioni contrastanti ma è diventato una specie di cult del genere.

Hardware – Metallo letale

Scritto e diretto da Richard Stanley, Hardware, del 1990, fu realizzato con un budget di appena 1,5 milioni di dollari e divenne un classico di culto. Mentre il film ha trovato un successo maggiore in VHS, è diventato difficile trovarlo nel mercato degli Home Video e non è uscito in DVD fino al 2009.

La storia a fumetti, intitolata “SHOK!” è stata creata da Steve MacManus e Kevin O’Neill, i cui nomi sono stati aggiunti ai titoli di coda per tutte le versioni future della storia.

Red

Warren Ellis e Cully Hamner probabilmente non si aspettavano che la loro serie Wildstorm di tre numeri su un agente della CIA in pensione fosse trasformata in un film. Non potevano certo aspettarsi che il film fosse interpretato da Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich e Helen Mirren.

Soprattutto, non ci si sarebbe mai aspettati che il film avrebbe avuto un successo di critica e di pubblico che avrebbe giustificato un sequel. E la maggior parte delle persone che hanno trasformato Red in un successo al botteghino probabilmente non si rendono ancora conto che si basa su un fumetto.

A History of Violence

Basato sulla graphic novel con lo stesso titolo di John Wagner e Vince Locke, A History of Violence racconta la storia di Tom Stall, il proprietario di una tavola calda di una città di provincia che diventa una celebrità dopo aver ucciso due aspiranti ladri. Il fatto che il suo volto compaia al notiziario è un vero problema per Tom, visto che un gangster di Philidelphia si è convinto che Tom sia in realtà Joey Cusack, un ex membro della mafia irlandese.

Diretto da David Cronenberg, A History of Violence è stato nominato per due Oscar. Si dice che anche Cronenberg non sapesse che la storia era basata su un romanzo grafico fino a quando non ha accettato di girare il film. Com’è per non dire alla gente?

Ghost World

Nove anni prima del suo debutto alla Marvel come Vedova Nera, Scarlett Johansson ha ottenuto il plauso della critica per aver interpretato Rebecca in Ghost World. Il film, basato sul fumetto di Daniel Clowes, segue Enid e Rebecca, migliori amiche e neolaureate, mentre scoprono che il loro legame è stato messo alla prova durante l’estate.

Con un nuovo lavoro in una caffetteria, Rebecca si trova più interessata ai vestiti che all’uscire con l’amica, ed Enid diventa ossessionato da un uomo solitario di mezza età di nome Seymour. Ghost World ha portato Scarlett Johansson alla celebrità, e il film è stato nominato per l’Oscar per la migliore sceneggiatura adattata.

