12 anni. nuova stagione. Primo episodio

IL diventa il. Mai pensato a un giornale come a una serie di culto?

Il 27 marzo è la data per scoprire la ‘nuova stagione’ di Il, il magazine del Sole 24 Ore: nuovo logo, nuovo formato, nuova art direction internazionale, nuova scansione editoriale.

Dalla rivista alla piattaforma integrata digital, social ed eventi. Ogni numero un episodio, con una copertina-evento.

Ciak, si stampa! 10 nuovi episodi, 10 guest star, 10 cambi set. Nato 12 anni fa, “Il” esce in una versione completamente rinnovata. E ogni numero sarà una sorpresa, ogni volta diversa ma con un minimo comun denominatore: l’integrazione nel Sistema Sole 24 ORE.

Cambia a partire dal protagonista: un professionista attento alla moda e allo stile, un uomo contemporaneo e all’avanguardia, non influenzato da, ma appassionato di, non seguace ma leader. Un consumatore di prodotti top di gamma, ma anche innovativi che possano essere espressione di sé.

Nuova l’immagine, con art direction & photography internazionale, un network di talenti e professionisti guest star tra fotografi e fashion editor internazionali per interpretare in chiave originale e unica la product culture in ambito moda, design, auto, food e tutti i settori chiave del magazine.

Nuovi gli episodi: 10 numeri sviluppati con il nuovo concetto di cover drop: un piano editoriale in cui ogni copertina è un evento, una special release, attraverso la forza di un’idea che è in grado di far parlare di sé, trasformando ogni numero in un oggetto del desiderio per il lettore, una serie limitata.

Nuova la sceneggiatura ovvero la scansione editoriale aperta ed inclusiva dove alla gerarchia degli argomenti si sostituisce la gerarchia dei trattamenti.

Un’evoluzione a tutto tondo: non solo un giornale rinnovato nei contenuti e nell’immagine, ma un giornale che sarà nuovo ogni mese, grazie a speciali iniziative, a partire dalla copertina-evento, per una nuova avventura, per un nuovo episodio.

Tutto questo è possibile grazie alla rivoluzione del nuovo formato che valorizza la verticalità, come nella lettura sui device e sugli smartphone.

Rivoluzionario ed essenziale il nuovo logo: radicalmente essenziale, al contempo ipermoderno e primitivo.

La struttura editoriale passa da una gerarchia degli argomenti ad una gerarchia dei trattamenti: avrà una struttura a pettine, con elementi grafici di ‘navigazione’ verticale.

Il nuovo progetto grafico è frutto della collaborazione con MA+Creative, parte di M+AGroup, player internazionale presente a New York, Londra, Parigi e Milano con all’attivo partnership innovative dalla moda al lusso, dall’editoria alla tecnologia.

Che cosa c’è nel nuovo “Il”? Più moda, ma non solo. Nuove rubriche e nuovi servizi rivolti a tutte le passioni maschile: in ogni numero anche più tecnologia, più automobili, più moto, più vino.

“Il” è un giornale di protagonisti della contemporaneità che saranno scoperti, indagati, raccontati, intervistati con format narrativi ogni volta diversi e su misura.

“Il” ha un Il-factor: pretende di essere utile sempre, anche nell’intrattenimento. La sua mission è quella di creare piacere in tutto ciò che crea cultura del prodotto, potere personale, benessere e successo economico.

Per questo “Il” è il coach per il successo, con nuovi spazi di coaching e formazione al successo per essere eleganti, sicuri, informati, connessi e connoisseur, sportivi, innovativi, globetrotter e globalizzati.

Non solo. Il nuovo “Il” diventa una piattaforma integrata arricchita da una nuova sezione verticale all’interno del Sole24ore.com, da una presenza social sempre più rilevante, da un’inedita produzione editoriale in libreria e da un sistema di eventi esclusivi. Il magazine sarà poi sostenuto da un sistema di comunicazione sia advertising sia social e da extra tirature funzionali ad un’attività di distribuzioni mirate per ogni numero con l’obiettivo di ampliare la visibilità e il target.

Un assaggio del nuovo “Il”, che debutterà in edicola con Il Sole 24 Ore il 27 marzo, è stato svelato oggi in anteprima esclusiva nella suggestiva cornice del Piccolo Teatro di Via Rovello a Milano, dove clienti e investitori pubblicitari sono stati invitati ad una speciale “Colazione a Teatro” introdotta da un monologo di Massimo Popolizio sull’identità maschile.

Dal palco del Piccolo Teatro il Direttore Generale della concessionaria 24 ORE System Federico Silvestri ha spiegato: “Con il nuovo originale concept di “Il”, i nostri partner avranno la possibilità di essere gli ‘attori protagonisti’ di quella che diventerà la ‘serie’ dell’anno, caratterizzata ogni mese da una ‘puntata-evento’ con guest star e firme internazionali del mondo della fotografia e seguita da un’audience di fascia altissima, attenta a tutto ciò che è nuovo ed esclusivo. L’innovazione sarà rappresentata soprattutto da una nuova piattaforma integrata nel Sistema Sole che garantisce una visibilità editoriale amplificata.”

“Siamo molto felici di presentare al mercato il nuovo “Il” a cui abbiamo voluto aggiungere una ‘dimensione internazionale’ nel concept e nelle collaborazioni, come punto di osservazione aumentato, che si svilupperà attraverso una piattaforma innovativa su carta, digital, eventi e libri” ha dichiarato durante l’incontro Karen Nahum, Vicedirettore Generale Publishing & Digital del Gruppo 24 ORE.

Il Direttore del mensile “Il” Nicoletta Polla Mattiot ha raccontato la nuova filosofia del magazine sottolineando come “in un mondo globale, fermarsi equivale a fare un passo indietro, cambiare significa stare al passo, innovare è spingersi un passo avanti. La spinta al futuro nutre la nuova stagione di IL.

Non è ossessione del nuovo, ma propulsione al meglio, e non c’è limite alla possibilità di migliorare. Di qui la volontà di offrire ai nostri lettori un giornale-destinazione, multipiattaforma, che supera la classica visione “frontale”. Il – conclude Nicoletta Polla Mattiot – è un punto di partenza, invita il lettore a continuare. Fa leva sul potere dell’immaginazione per passare dall’emozione all’azione. Prima leggi e poi fai (esci, inventi, costruisci, esplori, provi nuove esperienze, entri in un network).”

E come nelle migliori serie, TO BE CONTINUED! Quello di oggi al Piccolo Teatro è stato infatti solo il primo teaser. Anche la presentazione di “Il” è strutturata a “episodi”. Edizioni speciali, ospiti speciali, eventi speciali: il prossimo appuntamento sarà fra 10 giorni per un’altra rivelazione.