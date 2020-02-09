Feb 9, 2020
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2020 Spirit Awards: tutti i vincitori dei premi al cinema indie americano

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2020 Spirit Awards: tutti i vincitori dei premi al cinema indie americano

2020 Spirit Awards: tutti i vincitori dei premi al cinema indie americano

Come da tradizione, 24 ore prima della cerimonia degli Oscar, che celebra il meglio di Hollywood e dell’industria cinematografica americana, vengono assegnati gli Spirit Awards, i premi al cinema indipendente americano.

Ma come quest’anno, con pochissime eccezioni, i titoli nominati e quelli che saranno i vincitori differiscono in maniera quasi diametrale, dal momento che il vincitore della categoria Miglior Film è stato Una Bugia Buona – The Farewell, neanche nominato agli Oscar, mentre Diamanti grezzi, ugualmente ignorato dall’Academy, ha vinto tre premi molto importanti, regia, montaggio e Adam Sandler miglior protagonista.

Ecco di seguito tutti i vincitori dei 2020 Spirit Awards

Best Feature
A HIDDEN LIFE
CLEMENCY
THE FAREWELL (Winner)
MARRIAGE STORY
UNCUT GEMS

Best Director
Robert Eggers – THE LIGHTHOUSE
Alma Har’el – HONEY BOY
Julius Onah – LUCE
Benny Safdie, Josh Safdie – UNCUT GEMS (Winner)
Lorene Scafaria – HUSTLERS

Best First Feature
BOOKSMART (Winner)
THE CLIMB
DIANE
THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO
THE MUSTANG
SEE YOU YESTERDAY

Best Female Lead
Karen Allen – COLEWELL
Hong Chau – DRIVEWAYS
Elisabeth Moss – HER SMELL
Mary Kay Place – DIANE
Alfre Woodard – CLEMENCY
Renée Zellweger – JUDY (Winner)

Best Male Lead
Chris Galust – GIVE ME LIBERTY
Kelvin Harrison Jr. – LUCE
Robert Pattinson – THE LIGHTHOUSE
Adam Sandler – UNCUT GEMS (Winner)
Matthias Schoenaerts – THE MUSTANG

diamanti-grezzi-recensione-film

Best Supporting Female
Jennifer Lopez – HUSTLERS
Taylor Russell – WAVES
Zhao Shuzhen – THE FAREWELL (Winner)
Lauren “Lolo” Spencer – GIVE ME LIBERTY
Octavia Spencer – LUCE

Best Supporting Male
Willem Dafoe – THE LIGHTHOUSE (Winner)
Noah Jupe – HONEY BOY
Shia Labeouf – HONEY BOY
Jonathan Majors – THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO
Wendell Pierce – BURNING CANE

Best Screenplay
Noah Baumbach – MARRIAGE STORY (Winner)
Jason Begue, Shawn Snyder – TO DUST
Ronald Bronstein, Benny Safdie, Josh Safdie – UNCUT GEMS
Chinonye Chukwu – CLEMENCY
Tarell Alvin Mccraney – HIGH FLYING BIRD

Best First Screenplay
Fredrica Bailey, Stefon Bristol – SEE YOU YESTERDAY (Winner)
Hannah Bos, Paul Thureen – DRIVEWAYS
Bridget Savage Cole, Danielle Krudy – BLOW THE MAN DOWN
Jocelyn Deboer, Dawn Luebbe – GREENER GRASS
James Montague, Craig W. Sanger – THE VAST OF NIGHT

Best Cinematography
Todd Banhazl – HUSTLERS
Jarin Blaschke – THE LIGHTHOUSE (Winner)
Natasha Braier – HONEY BOY
Chananun Chotrungroj – THE THIRD WIFE
Pawel Pogorzelski – MIDSOMMAR

Best Editing
Julie Béziau – THE THIRD WIFE
Ronald Bronstein, Benny Safdie – UNCUT GEMS (Winner)
Tyler L. Cook – SWORD OF TRUST
Louise Ford – THE LIGHTHOUSE
Kirill Mikhanovsky – GIVE ME LIBERTY

John Cassavetes Award
BURNING CANE
COLEWELL
GIVE ME LIBERTY (Winner)
PREMATURE
WILD NIGHTS WITH EMILY

Robert Altman Award
Storia di un Matrimonio

Best Documentary
AMERICAN FACTORY (Winner)
APOLLO 11
FOR SAMA
HONEYLAND
ISLAND OF THE HUNGRY GHOSTS

Best International Film
INVISIBLE LIFE, Brazil
LES MISERABLES, France
PARASITE, South Korea (Winner)
PORTRAIT OF A LADY ON FIRE, France
RETABLO, Peru
THE SOUVENIR, United Kingdom

Piaget Producers Award
Mollye Asher
Krista Parris
Ryan Zacarias

Someone to Watch Award
Rashaad Ernesto Green – PREMATURE
Ash Mayfair – THE THIRD WIFE
Joe Talbot – THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO

Truer Than Fiction Award
Khalik Allah – BLACK MOTHER
Davy Rothbart – 17 BLOCKS
Nadia Shihab – JADDOLAND (Winner)
Erick Stoll & Chase Whiteside – AMÉRICA

Annual Bonnie Award
Marielle Heller
Lulu Wang
Kelly Reichardt (Winner)

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.

2020 Spirit Awards: tutti i vincitori dei premi al cinema indie americano

Come da tradizione, 24 ore prima della cerimonia degli Oscar, che celebra il meglio di Hollywood e dell’industria cinematografica americana, vengono assegnati gli Spirit Awards, i premi al cinema indipendente americano. Ma come quest’anno, con pochissime eccezioni, i titoli nominati e quelli che saranno i vincitori differiscono in maniera quasi diametrale, dal momento che il […]

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.

Chiara Guida

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Cinema

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