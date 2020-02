24Stories

Il 24Stories e’ un formato impattante ed engaging solo per mobile in esclusiva a 24OreSystem fino al 31/03/2020.

Il suo funzionamento è simile alle storie di Instagram, i brand possono creare una serie di video vertical (stories) da un minimo di 3 ad un massimo di 6, ognuno della durata tra i 5” ed i 30”. Le stories possono essere anche delle semplici immagini statiche.

Il formato parte full-screen e l’utente ha modo di skippare al video successivo con un tap sullo schermo, così come chiudere il formato che si riposiziona in un 320×100 con una icona per ogni video.

L’utente puo’ cliccare sulle icone/stories e riattivare il singolo video del formato.

Il formato è pianificabile su Affaritaliani, Ilpost, TPI e Ilsole24ore.

Per maggiori informazioni sulla pianificazione: info.system24@ilsole24ore.com