6 Underground: l’attività stampa del film di Michael Bay

6 Underground: l’attività stampa del film di Michael Bay

In occasione dell’attività stampa dedicata a 6 Underground, il nuovo film di Michael Bay su Netflix, abbiamo intervistato uno dei protagonisti del film, Ben Hardy, e un membro degli Storror, il gruppo di parkour che ha lavorato al film.

6 Underground è disponibile su Netflix.

Gli sceneggiatori di Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick, hanno scritto 6 Underground, e Ryan Reynolds è il protagonista accanto a Ben Hardy, Dave Franco, Adria Arjona, Manuel Garcia-Rulfo e Corey Hawkins. All’inizio di questo mese, Reynolds ha pubblicato un video dietro le quinte in cui ha scherzosamente parlato di quanto adori i momenti “tranquilli” dei film di Bay… mentre, alle sue spalle, si “svolgeva” un epico incidente automobilistico. Michael Bay è meglio conosciuto come il regista della saga di Transformers ed è famoso per il suo amore per esplosioni e scene d’azione che distruggono la maggior parte del panorama del film.

All’inizio della sua carriera, Bay si era dedicato principalmente a film action, ricordiamo Bad Boys e The Rock, e in un nuovo video pubblicato su Instagram descrive 6 Underground come un ritorno alle sue radici.

6 Underground introduce un nuovo modello di eroe d’azione. Sei individui provenienti da tutto il mondo, ognuno il migliore nel proprio campo, sono stati scelti non solo per le loro abilità, ma per il desiderio comune di cancellare il loro passato per cambiare il futuro. La squadra è riunita da un enigmatico leader (Ryan Reynolds), la cui unica missione nella vita è garantire che, mentre lui e i suoi compagni non saranno mai ricordati, le loro azioni lo saranno sicuramente.

Diretto da: Michael Bay

Scritto da: Paul Wernick & Rhett Reese

Prodotto da: David Ellison, Don Granger, Dana Goldberg, Ian Bryce

Co-prodotto da: Jonathan Hook, Michael Kase

Produttore esecutivo: Matthew Cohan

Cast: Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Corey Hawkins, Adria Arjona, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy Lior Raz, Payman Maadi e Dave Franco.

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.