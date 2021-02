A C’è Posta per Te la storia di Sergio Mirante, scomparso prematuramente a 30 anni

Nella puntata di sabato 13 febbraio di C’è Posta per Te è stata raccontata la toccante storia di Sergio Mirante, un architetto appena trentenne scomparso prematuramente nell’ottobre 2019. A portarla all’attenzione del pubblico è stata Marika, la sua fidanzata che ha voluto ringraziare i genitori di quello che sarebbe dovuto diventare suo marito per averla aiutata a rialzarsi dopo un dolore così devastante. Come sorpresa, in studio, è arrivata anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini.