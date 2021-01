Potrebbe essere distribuito già in estate il vaccino anti-Covid tutto Made in Italy di ReiThera: se le procedure e i test di sicurezza ed efficacia sul siero andranno a buon fine, la fase 2 e la fase 3 dovrebbero concludersi, a quanto si apprende, a giugno 2021, prima di ottenere il via libera da parte delle Autorità di Vigilanza.