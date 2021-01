A che punto siamo con le vaccinazioni anti Covid-19 in Italia

Sono oltre un milione le persone (1.167.023 per l’esattezza) vaccinate in Italia contro il Covid-19 secondo il bollettino pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio e aggiornato a ieri lunedì 18 gennaio. È stato dunque somministrato l’82,8 per cento delle 1.408.875 dosi finora consegnate al nostro paese dei vaccini Pfizer-BionTech e Moderna. La Regione che, in rapporto alle dosi ricevute, sta facendo registrare i numeri più alti è la Campania.