In Italia sono state vaccinate 752.608 persone: sono state dunque somministrate il 75,8 per cento delle 993.525 dosi finora consegnate al nostro paese di vaccino Pfizer-BionTech. La Regione che, in rapporto alle fiale ricevute, sta facendo registrare i numeri più alti è l’Umbria, seguita da Toscana e Val D’Aosta.