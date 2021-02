A ieri erano 8827 le somministrazioni di vaccino, con 3479 persone vaccinate per quanto riguarda l’Asp di Catanzaro

Fermatosi ad aprile il bollettino provinciale per quanto riguarda i casi di Covid-19, l’Asp di Catanzaro si aggiorna solo oggi per quanto riguarda il report sulle vaccinazioni che in questa prima fase ha riguardato principalmente solo il personale sanitario.

A ieri erano 8827 le somministrazioni di vaccino, con 3479 persone vaccinate (a cui sono state somministrate la prima dose e la seconda dose di richiamo), anche se ancora attualmente nel report nazionale i punti di somministrazione sono 6 citando solo Mater Domini e Pugliese Ciaccio nella provincia di Catanzaro, con l’azienda sanitaria provinciale ed i 3 ospedali afferenti che così rimangono nel conto della sanità del capoluogo.

In Calabria il dato più aggiornato è di questa mattina, con 83.859 dosi somministrate su 136.290 consegnate, quindi il 61,5% e dato che rimane il peggiore a livello nazionale.

La divisione per categorie, in attesa che parta a pieno regime la seconda fase con over 80, forze armate e personale scolastico oltre a pazienti con patologie conclamate, vede: