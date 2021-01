Due autobus londinesi sono stati trasformati in ambulanze per contribuire a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso: i mezzi potranno ospitare fino a quattro pazienti alla volta e sono dotati di barelle, pompe di infusione e apparecchiatura medica per intervenire in emergenza. A bordo viaggeranno medici e infermieri formati nei reparti di terapia intensiva.