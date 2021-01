A Milano in due giorni positivi calati del 75 per cento, Sala: “Non so se i dati sono giusti”

“I contagi a Milano sono calati del 75 per cento, ma saranno dati giusti?”. A chiederselo è il sindaco Giuseppe Sala, che ribadisce la necessità di voler visionare i numeri degli ultimi mesi relativi ai positivi dopo che questo numero nel giro di due giorni a Milano è passato da oltre 13mila a circa 2.600, forse per le anomalie al “cruscotto” segnalate anche da altri sindaci dell’hinterland. Prosegue dunque la polemica sui presunti errori nei dati sull’epidemia da parte di Regione Lombardia, anche se Sala cerca di stemperare: “Non vogliamo cercare colpevoli. Chiediamo per il bene di tutti di mettere in sicurezza questi sistemi”.