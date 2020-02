“ABBIAMO UN BACIO IN SOSPESO (IO E TE)” A “La Gru” si presenta il libro per San Valentino

Reduce da una

lunga storia, Leonardo è tornato a Verona, la sua città, e ha ritrovato la vita

che lì aveva lasciato. Un nuovo amore non era nei piani, ma si sa, il cuore fa

i suoi progetti, e a volte ce li mostra nei modi più inattesi. Leonardo fa il

fotografo, ha trent’anni, gli occhi timidi di chi parla poco e una ferita al

cuore che non riesce a rimarginare. Ogni giorno prende il treno per andare al

lavoro e sulla carrozza numero 2 incontra il sorriso di Sara, che illumina per

un attimo le sue giornate. Qualche volta, però, la paura di amare supera il

coraggio di osare. E così, per Leonardo, quella sconosciuta che ascolta musica

e scrive su un diario dalla copertina rossa diventa un modo per fantasticare:

cosa accadrebbe se finalmente si facesse avanti e decidesse di sfidare il

destino? Reduce da una lunga storia, Leonardo è tornato a Verona, la sua città,

e ha ritrovato la vita che lì aveva lasciato. Un nuovo amore non era nei piani,

ma si sa, il cuore fa i suoi progetti, e a volte ce li mostra nei modi più

inattesi. Così un giorno Leonardo capisce che deve tuffarsi – a costo di

sembrare un po’ pazzo, a costo di farsi male – e lascia sul sedile che di

solito occupa la ragazza una fotografia che le ha scattato di nascosto. Il

destino lo porterà dentro un negozio di musica, con la luce della notte che

filtra dalla serranda semiaperta, insieme a lei: Sara. E gli ricorderà che a

volte basta poco – uno sorriso rubato, una bella canzone, un bacio a fior di

labbra – per aggiustare un cuore e ricominciare.

Venerdì 14 febbraio 2020, ore 18.00, al Mondadori Bookstore di Siderno

(centro commerciale La Gru), Riccardo

Bertoldi presenta il suo nuovo romanzo “Abbiamo un bacio in sospeso (io e te)”, edito da Rizzoli. Dialoga con l’Autore Maria

Teresa D’Agostino, letture a cura di Rossella Scherl.

