Abraham Garcia è stato ospite di Live – Non è la D’Urso. Molto noto in Spagna, nel 2016 ha avuto un flirt con Giulia Salemi, conosciuta nel reality MTV Super Shore. Nel salotto di Barbara D’Urso ha chiarito di pensare ancora all’influencer. Se nella casa del Grande Fratello Vip non dovesse vederla felice con Pierpaolo Pretelli, non esiterebbe ad entrare.