Abusò sessualmente di tre bambini autistici, adesso, per un fisioterapista napoletano è arrivata la condanna definitiva: dovrà scontare 6 anni di reclusione in carcere. La Corte di Cassazione, infatti, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal professionista, che all’epoca dei fatti lavorava in una nota struttura sanitaria partenopea, che è parte lesa nella vicenda.