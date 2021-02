Mancano pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2021 e Francesca Michielin si sta preparando, visto che in coppia con Fedez sarà tra i Big in gara con il brano “Chiamami per nome”. La cantante ha stravolto il suo stile, dicendo addio ai look acqua e sapone che da sempre la contraddistinguono e apparendo trasformata in shorts e maxi extension.