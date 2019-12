Adèle Haenel: 10 cose che non sai sull’attrice

Tra le più apprezzate interpreti del panorama cinematografico francese, Adèle Haenel ha costruito negli anni una carriera di tutto rispetto, che le ha fruttato numerosi riconoscimenti. Impegnata in particolare con un cinema di stampo autoriale, l’attrice ha potuto dar provare del suo talento e della sua versatilità attraverso personaggi complessi e profondi, pronti a tutto pur di esprimere le emozioni che portano in grembo.

Ecco 10 cose che non sai di Adèle Haenel.

Adèle Haenel: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi d’autore. L’attrice esordisce al cinema con il film Les diables (2002), ma conquista grande popolarità dopo aver recitato nel film Naissance des pieuvres (2007), venendo nominata ai premi César come miglior promessa femminile. Nel 2011 recita in L’Apollonide – Souvenirs de la maison close (2011), mentre con i film Suzanne (2013) e The Fighters – Addestramento di vita (2014) ottiene la consacrazione che aspettava. Da quel momento inizia a prendere parte ad importanti film di celebri autori, tra cui La ragazza senza nome (2016), Orpheline (2016), 120 battiti al minuto (2017) e Ritratto della giovane in fiamme (2019).

2. Ha recitato in alcuni film per la televisione. La Haenel è comparsa anche in televisione, dove ha recitato per alcuni film come Déchainées (2009), Goldman (2011), Une heure avec Alice (2011) e La mouette (2012).

Adèle Haenel non è su Instagram

3. Non ha un proprio profilo. L’attrice ha dichiarato di non possedere un proprio profilo Instagram, poiché si ritiene contraria all’utilizzo che di questi si fa. L’attrice sembra infatti preferire tenere la propria vita privata ben lontana dai riflettori che i social potrebbero puntare su di essa.

Adèle Haenel e Céline Sciamma

4. Ha avuto una relazione con la regista. Nel 2014 l’attrice rivela di avere una relazione sentimentale con la regista Céline Sciamma, la quale l’aveva diretta nel film Naissance des pieuvres. Le due portano avanti la loro relazione fino al 2017, anno in cui si separano pur rimanendo in ottimi rapporti. Nel 2019 daranno infatti vita ad un nuovo film insieme: Ritratto della giovane in fiamme.

Adèle Haenel e Julia Lanoë

5. Ha avuto una relazione con una cantante. Nel 2018 l’attrice ha avuto una relazione con la cantante francese Julia Lanoë, della band Sexy Sushi. Tuttavia stando ai profili social di quest’ultima, dove erano frequenti loro foto insieme, le due non sarebbero più impegnate l’una con l’altra.

Adèle Haenel in Les Diables

6. Era molto giovane al tempo delle riprese. Nel 2002 l’attrice partecipa al suo primo film, Les Diables, diretto da Christophe Ruggia. Nel film la Haenel ricopre il ruolo di Chloé, bambina affetta da handicap mentale, che insieme a suo fratello intraprendono un lungo viaggio per tornare a casa. All’epoca delle riprese l’attrice aveva solo tredici anni.

Adèle Haenel e Christophe Ruggia

7. Ha accusato il regista di comportamento inappropriato. Nel 2019 l’attrice accusa pubblicamente il regista di Les Diables di aver avuto un atteggiamento poco consono nei suoi confronti durante le riprese del film del 2002. L’attrice ha parlato di vere e proprie molestie, affermando di non essersi mai rivolta alle autorità poiché raramente tali crimini vengono puniti.

Adèle Haenel in Ritratto della giovane in fiamme

8. Il personaggio di Héloïse è stato scritto pensando a lei. Presentato al Festival di Cannes nel 2019, il film Ritratto di una giovane in fiamme vede l’attrice tornare a collaborare con l’ex compagna Céline Sciamma. Quest’ultima ha affermato di aver scritto il personaggio poi interpretato dalla Haenel proprio pensando a lei, poiché solo lei poteva riprodurre la grazia di tale ruolo.

9. È entusiasta di tale ruolo. L’attrice si spende continuamente affinché al cinema possano vedersi film con ruoli femminili sempre diversi e sempre più complessi. Per questo ha affermato di considerare quello di Héloïse uno dei più significativi della sua carriera, poiché è un ulteriore tassello a favore di tale battaglia.

Adèle Haenel età e altezza

10. Adèle Haenel è nata a Parigi, Francia, il 1 gennaio 1989. L’attrice è alta complessivamente 175 centimetri.

