Affonda l’ipotesi del Conte ter e Mario Draghi sale al Colle: che cosa sta succedendo

La maggioranza tra Partito democratico, Movimento Cinque Stelle e Italia Viva non esiste più e affonda così anche l’ipotesi di un Conte ter. Si apre invece la strada a un governo tecnico: l’ex governatore della Bce, Mario Draghi, salirà oggi al Colle, convocato da Sergio Mattarella. A non tutte le forze politiche piace però l’ipotesi di un governo tecnico. Ecco cosa sta succedendo in queste ore.