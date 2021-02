Agata Reale, ex ballerina di Amici: “Ho una leucemia acuta, per il Covid sono rimasta sola”

Agata Reale, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Diva e Donna, dove racconta la sua storia: “A novembre svengo in casa, poi scopro di avere una leucemia acuta”. La sua vita, nell’arco di pochi mesi cambia e Agata è costretta a sottoporsi alle cure anche nel periodo acuto della pandemia, durante il quale non ha potuto vedere nessuno dei suoi cari.