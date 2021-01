Un uomo di 55 anni è stato ferito da colpi di pistola alle gambe mentre si trovava in strada a Gragnano, cittadina dei Monti Lattari, nella provincia di Napoli. Trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, l’uomo non è in pericolo di vita. Sull’accaduto indagano i carabinieri.