Agostina Belli a Live Non è la D’Urso: “Mia madre fu uccisa, riaprite le indagini”

Agostina Belli è stata ospite nel salotto domenicale di Barbara D’Urso. L’attrice ha raccontato la tragedia che ha colpito la sua famiglia, ben 50 anni fa, quando sua madre è stata brutalmente uccisa. La donna ha chiesto in diretta televisiva che il caso fosse riaperto per scoprire la verità, in quanto sembrerebbe che l’omicidio della donna sia assimilabile a quello di altre sei vittime uccise in quegli anni.