Agricoltura. Coldiretti Calabria incontra i candidati alle Regionali per “fissare 10 punti”

In vista delle prossime elezioni regionali, Coldiretti Calabria incontrerà domani, mercoledì 15 gennaio, i candidati dei vari schieramenti alla Presidenza della Regione Calabria. Gli incontri, ai quali interverranno dirigenti e soci, coordinati dal Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto e dal direttore Francesco Cosentini si terranno nella sede della Coldiretti Calabria a Sant’Eufemia – Lamezia Terme in Via Massimo D’Antona, 2. Il programma prevede: alle ore 10,00 Pippo Callipo; alle 11,00 Francesco Aiello; alle 14,00 Carlo Tansi e alle 15,00 Jole Santelli. . “Nel corso dell’iniziativa – annuncia il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto – Coldiretti Calabria illustrerà ai candidati un documento articolato in dieci punti “L’agricoltura e l’agroalimentare che vogliamo”. “Sarà – prosegue Aceto – nello stile di Coldiretti un confronto stringente, autorevole e concreto e per i temi che si tratteranno sicuramente proficuo anche perché il protagonismo dell’agricoltura è un fatto reale.”

In vista delle prossime elezioni regionali, Coldiretti Calabria incontrerà domani, mercoledì 15 gennaio, i candidati dei vari schieramenti alla Presidenza della Regione Calabria. Gli incontri, ai quali interverranno dirigenti e soci, coordinati dal Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto e dal direttore Francesco Cosentini si terranno nella sede della Coldiretti Calabria a Sant’Eufemia – Lamezia Terme in Via Massimo D’Antona, 2. Il programma prevede: alle ore 10,00 Pippo Callipo; alle 11,00 Francesco Aiello; alle 14,00 Carlo Tansi e alle 15,00 Jole Santelli. . “Nel corso dell’iniziativa – annuncia il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto – Coldiretti Calabria illustrerà ai candidati un documento articolato in dieci punti “L’agricoltura e l’agroalimentare che vogliamo”. “Sarà – prosegue Aceto – nello stile di Coldiretti un confronto stringente, autorevole e concreto e per i temi che si tratteranno sicuramente proficuo anche perché il protagonismo dell’agricoltura è un fatto reale.”