Agrigento, donna muore di malaria: era appena tornata dal Niger

Era tornata da Lagos, in Nigeria, doveva aveva trascorso un periodo di vacanza, ma una volta rientrata nella sua città, Agrigento, aveva da subito accusato febbre alta e dolori. E’ morta dopo una settimana di ricovero in ospedale Loredana Guida, insegnante e giornalista 44enne, deceduta per malaria dopo un viaggio in Africa.

La donna, in Rianimazione al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, struttura dalla quale i medici hanno chiesto e ottenuto specifiche consulenze dagli ospedali di Palermo e Roma, non ce l’ha fatta. La famiglia denuncia che lo stesso ospedale non avrebbe però dato il giusto rilievo ai sintomi: inizialmente la malattia non era stata diagnosticata e al pronto soccorso era stato dato alla donna un semplice codice verde.

“I giornalisti agrigentini e l’intera città piangono la scomparsa della collega Loredana Guida”, afferma una nota dell’assostampa. “Era una collega caparbia, scrupolosa e dalla grande umanità, Per oltre 15 anni ha collaborato con il Giornale di Sicilia – prosegue la nota – e col sito Agrigentonotizie”.