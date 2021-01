Folla, brindisi e assembramenti in strada ai Quartieri Spagnoli e feste in casa con decine di giovani senza mascherina e senza distanza di sicurezza nonostante le norme anti-Covid. Lo denuncia il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha inviato i video alla Questura di Napoli per i dovuti approfondimenti.