Air Italy va in liquidazione: si vola fino al 25 febbraio

Air Italy va in liquidazione. Lo ha deciso l’assemblea dei soci (Alisarda e Qatar Airways attraverso AQA Holding) “a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà “. I voli fino al 25 febbraio saranno operati agli orari e nei giorni previsti da altri vettori, mentre i passeggeri che hanno prenotato voli in partenza in date successive al 25 febbraio saranno riprotetti o rimborsati integralmente. Tutto da capire invece il futuro dei 1.200 dipendenti della compagnia, messa in ginocchio da 380 milioni di passivo negli ultimi due anni e arrivata a perdere il 60% dei suoi ricavi, più di Alitalia.

Una decisione “inaccettabile” per la ministra dei trasporti Paola De Micheli che questa mattina ha chiesto un incontro urgente con la società invitandola a sospendere ogni decisione in merito alla possibile liquidazione della compagnia fino alla riunione con i ministeri competenti. Convocato per domani un tavolo al Mise.

Intanto i sindacati del trasporto aereo proclamano una terza azione di sciopero nazionale di 24 ore per il 25 febbraio, dalle ore 00.01 alle ore 24.00 per tutto il personale dipendente delle società-compagnie del settore. Ad annunciarlo in una nota congiunta sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo che alla luce anche del crac di Air Italy – chiedono una cabina di regia al Governo.