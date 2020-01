Al via i saldi, “molto importanti” per il 59% dei calabresi

Il periodo dei saldi è molto importante per i calabresi. Almeno per il 59%, mentre per il 41% le svendite di fine stagione sono poco importanti. È emerso nel rapporto redatto dal Centro Studi di Confcommercio Calabria in merito alla partenza delle super svendite che domani, sabato 4 gennaio, porteranno centinaia di persone nei negozi a caccia delle migliori occasioni. I calabresi spenderanno per acquistare capi di abbigliamento, scarpe e accessori, mentre minore attenzione è riservata ad articoli sportivi e prodotti di pelletteria. Stando al centro studi i calabresi acquisteranno nei centri commerciali, ma anche per le vie centrali delle città.

