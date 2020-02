Al via il Carnevale 2020 di Marina di Gioiosa Ionica domenica 23 e martedì 25

Lente Locale

R. & P.

MARINA DI GIOIOSA – Come da tradizione, la Pro Loco organizza anche per quest’anno la sfilata dei carri allegorici per le principali vie del paese! A partire dalle ore 15.00 musica, animazione e tanto divertimento renderanno uniche due giornate di grande festa, in cui Marina di Gioiosa Ionica si riempirà dell’allegria contagiosa del Carnevale!

Costruiti interamente dai soci e dai volontari della Pro Loco, i carri traggono ispirazione dai personaggi e dai cartoon più amati del momento da tutti i bambini. E saranno proprio i più piccoli i protagonisti della “sfilata delle mascherine” che si terrà nella piazza “Ex Ferrovie Calabro- Lucane”, al termine della quale ci sarà la premiazione delle più belle ed originali!

La Pro Loco coglie l’occasione per ringraziare tutti i soci, i volontari, le Istituzioni e le associazioni che hanno collaborato per la realizzazione della manifestazione.

(Si precisa che in caso di maltempo, l’evento sarà posticipato alla settimana successiva)

