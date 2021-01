Alba Parietti vs Maria Teresa Ruta, scontro trash sul Delon-gate: “Per elevarti affondi le altre”

Alba Parietti entra nella Casa del Grande Fratello Vip per un faccia a faccia con Maria Teresa Ruta. La concorrente del GF Vip aveva raccontato di avere conosciuto Alain Delon nel corso di una serata in cui il posto a tavola al fianco del divo le era stato “rubato” da Alba Parietti. Nel corso della trentacinquesima puntata, è andato in scena lo scontro tra le due queen, a colpi di trash.