Alba Rohrwacher: 10 cose che non sai sull’attrice

Alba Rohrwacher: 10 cose che non sai sull’attrice

Considerata tra le più talentuose attrici dell’attuale panorama cinematografico italiano, Alba Rohrwacher si è negli anni distinta per i suoi ruoli in celebri film, che le hanno permesso di ottenere una buona popolarità presso critica e pubblico.

Nota per essere il volto di personaggi fragili, introversi ma con una propria autentica forza interiore, l’attrice ha negli anni conquistato importanti riconoscimenti, divenendo inoltre particolarmente richiesta tanto in Italia quanto all’estero.

Ecco 10 cose che non sai di Alba Rohrwacher.

Alba Rohrwacher: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice compie il suo debutto cinematografico con il film L’amore ritrovato (2004), per poi recitare in Melissa P. (2005), Mio fratello è figlio unico (2007), Giorni e nuvole (2007), Caos calmo (2008) e Il papà di Giovanna (2008), con cui ottiene maggior fama. Successivamente prende parte ai film Io sono l’amore (2009), con Tilda Swinton, La solitudine dei numeri primi (2010), Sorelle Mai (2010), Bella addormentata (2012), Il comandante e la cicogna (2012), Le meraviglie (2014), Hungry Hearts (2014), Vergine giurata (2015), Il racconto dei racconti (2015), Sangue del mio sangue (2015), Perfetti sconosciuti (2016), con gli attori Marco Giallini ed Edoardo Leo, I fantasmi d’Ismael (2017), The Place (2017), Lazzaro Felice (2018), Troppa grazia (2018) e Magari (2020).

2. Ha preso parte a produzioni televisive. Nel corso degli anni la Rohrwacher si è distinta anche in televisione, da prima recitando nel film Il Pirata – Marco Pantani (2006), e successivamente nelle serie Maria Montessori – Una vita per i bambini (2007), In Treatment (2014), al fianco di Sergio Castellitto, e Il miracolo (2018), dove recita nel ruolo di Sandra Roversi. Dal 2018 è invece la voce narrante della serie L’amica geniale.

Alba Rohrwacher: chi è il suo compagno

3. Ha una relazione con un noto regista. L’attrice è notoriamente legata al regista Saverio Costanzo, che l’ha anche diretta in più di un’occasione. I due si sono conosciuti grazie al loro lavoro, e hanno intrapreso una relazione mantenuta negli anni particolarmente privata. La coppia non ama infatti rilasciare notizie su di sé, e rare sono anche le volte in cui vengono avvistati insieme.

Alba Rohrwacher e Adam Driver

4. Ha recitato con il celebre attore statunitense. Nel film Hungry Hearts, la Rohrwacher, diretta dal compagno, ha recitato insieme all’attore Adam Driver. Il film è tratto dal romanzo Il bambino indaco, e presentato alla Mostra di Venezia ha visto trionfare i due attori nelle rispettive categorie attoriali. L’attrice ha inseguito affermato di essersi trovata in estrema sintonia con l’attore, dando vita ad una solida collaborazione.

Alba Rohrwacher: sua sorella è una regista

5. È stata diretta da sua sorella. Alba ha una sorella, Alice Rohrwacher, nota regista di film di grande successo. Le due hanno lavorato insieme per i film Le meraviglie e Lazzaro Felice, entrambi presentati al Festival di Cannes, dove hanno riscosso un buon successo. In breve le sorelle Rohrwacher si sono affermate con una delle parentele più influenti dell’attuale cinematografia italiana.

Alba Rohrwacher in L’amica geniale

6. Ha preso parte alla nota serie. Per la serie L’amica geniale, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante e co-produzione tra Italia e Stati Uniti, il regista Saverio Costanzo ha voluto che a ricoprire la voce narrante fosse proprio la compagna Rohrwacher, dando così vita ad una nuova collaborazione.

7. È la versione adulta di una delle protagoniste. Guardando la serie diventa chiaro che la voce narrante dell’attrice non è altri che quella della versione adulta di Elena “Lenù” Grego, interpretata in età giovanile dall’attrice Margherita Mazzucco.

Alba Rohrwacher: i suoi premi

8. Ha ottenuto importanti riconoscimenti. Nel corso della sua carriera l’attrice ha ricevuto particolari lodi per le sue interpretazioni. Oltre ad aver vinto una Coppa Volpi a Venezia, la Rohrwacher ha infatti ottenuto due David di Donatello. Il primo nel 2008 come miglior attrice non protagonista per Giorni e nuvole, e il secondo l’anno successivo come miglior attrice protagonista per Il papà di Giovanna.

Alba Rohrwacher: il suo 2019

9. Ha recitato in nuovi attesi film. Nel corso del 2019 l’attrice ha preso parte alle riprese di due attesi film italiani. Il primo è Magari, dove recita accanto all’attore Riccardo Scamarcio, mentre il secondo è Tre Piani, nuovo film di Nanni Moretti, ispirato all’omonimo romanzo.

Alba Rohrwacher: età e altezza

10. Alba Rohrwacher è nata a Firenze, Italia, il 27 febbraio 1979. L’attrice è alta complessivamente 167 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.