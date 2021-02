Alda D’Eusanio: “Adriano Aragozzini, un delinquente che distrusse Mia Martini”, e lui la querela

Si è conclusa nel più inaspettato dei modi la partecipazione di Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip. Dopo la querela annunciata da Laura Pausini e Paolo Carta per una frase che le è costata la squalifica immediata, spunta in rete il video del momento in cui la donna attribuisce ad Adriano Aragozzini, ex direttore artistico di Sanremo, le dicerie che hanno distrutto la carriera di Mia Martini. “Un delinquente”, lo definisce Alda, e lui annuncia di averla querelata.