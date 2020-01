Alessandra Mastronardi: 10 cose che non sai sull’attrice

Attrice italiana richiesta anche all’estero, Alessandra Mastronardi ha saputo farsi conoscere grazie ad alcuni ruoli televisivi, per poi approdare con successo al cinema. Qui ha avuto modo di collaborare con importanti attori e autori, costruendo una solida carriera con cui ha messo alla prova la propria versatilità. Negli anni ha così elevato il proprio status, ottenendo importanti riconoscimenti da parte di critica e pubblico.

Ecco 10 cose che non sai di Alessandra Mastronardi.

Alessandra Mastronardi: i suoi film

1. Ha recitato per importanti autori. L’attrice debutta al cinema nel 1999 con il film Il manoscrito Van Hecken, per poi ottenere maggior risalto in La bestia nel cuore (2005). Successivamente recita in Prova a volare (2007) e Una piccola storia (2007), per poi ottenere maggior riconoscimenti partecipando al film To Rome with Love (2012), di Woody Allen. Ha poi recitato nei film L’ultima ruota del carro (2013), Amici come noi (2014), Ogni maledetto Natale (2014), Life (2015), Il turista (2017) e L’agenzia dei bugiardi (2019).

2. È celebre per i ruoli televisivi. Dopo aver recitato in alcuni episodi di serie come Un medico in famiglia (2003) e Don Matteo (2006), la Mastronardi diventa celebre per il ruolo di Eva nella serie I Cesaroni (2006-2012). Ottiene poi un ruolo di rilievo anche nella serie Romanzo criminale (2008-2010), e successivamente recita anche nelle miniserie Atelier Fontana – Le sorelle della moda (2011), La Certosa di Parma (2012), Titanic – Nascita di una leggenda (2012) e Romeo e Giulietta (2014). Dal 2016 interpreta il ruolo della protagonista nella serie L’allieva (2016-2018), per poi partecipare anche alla seconda stagione della serie americana Master of None (2017) e ad I Medici (2018-2019).

Alessandra Mastronardi è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 721 mila persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, in compagnia di amici o colleghi. Non mancano tuttavia curiosità dai set a cui prende parte, come anche immagini promozionali dei suoi progetti da interprete.

Alessandra Mastronardi madrina a Venezia

4. Ha ricoperto un ruolo di prestigio. In occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia del 2019, l’attrice ha ricoperto il prestigioso ruolo di Madrina, partecipando a tutti i più importanti eventi del festival. La Mastronardi è stata inoltre lodata per i suoi abiti, indicati come alcuni tra i più belli sfoggiati sul red carpet.

Alessandra Mastronardi: la sua vita privata

5. Ha avuto una relazione con un noto attore. Sul set della serie Romanzo Criminale l’attrice conosce Vinicio Marchioni, interprete di Il Freddo, con il quale ha poi intrapreso una relazione. I due si sono in seguito separati indicando come motivazione l’inconciliabilità dovuta dalle rispettive carriere.

6. Sul set di una serie ha incontrato il nuovo amore. Durante le riprese di Titanic – Nascita di una leggenda, la Mastronardi conosce invece l’attore irlandese Liam McMahon, con il quale dà vita ad una nuova storia d’amore, trasferendosi a vivere a Londra, dove egli risiede. I due attori hanno in seguito interrotto la relazione senza fornire motivi ufficiali.

Alessandra Mastronardi in I Cesaroni

7. È particolarmente grata alla serie. L’attrice ha dichiarato di avere un particolare rispetto per la serie I Cesaroni, poiché recitando in questa ha capito di voler trasformare la passione per la recitazione in un vero e proprio mestiere. Interpretare il personaggio di Eva è stato per la Mastronardi un privilegiato punto di partenza della sua carriera.

Alessandra Mastronardi in Master of None

8. Non sapeva chi fosse l’ideatore della serie. La serie Netflix Master of None è stata ideata e interpretata dall’attore Aziz Ansari. Alla Mastronardi fu suggerito dal suo agente di presentarsi per il ruolo di Francesca, presente nella seconda stagione. Al momento dell’incontro Ansari, l’attrice ha rivelato di non sapere chi egli fosse, ma ciò non le ha impedito di risultare idonea e ottenere la parte.

Alessandra Mastronardi in I Medici

9. Ha interpretato un ruolo chiave. Nella serie I Medici, l’attrice interpreta il ruolo di Lucrezia Donati. Non conoscendo a pieno tale figura storica, la Mastronardi ha dichiarato di essersi preparata attraverso approfondite ricerche, scoprendo una donna di grande forza, dignità e conoscenza del potere politico. Elementi che ha poi riportato nella propria interpretazione.

Alessandra Mastronardi: età e altezza

10. Alessandra Mastronardi è nata a Napoli, in Campania, Italia, il 18 febbraio 1986. L’attrice è alta complessivamente 159 centimetri.

