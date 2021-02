Alessandro Di Battista lascia il M5s dopo il voto su Rousseau: “Non mi resta che farmi da parte”

Alessandro Di Battista ha deciso di lasciare il Movimento Cinque Stelle dopo il voto su Rousseau. “Io accetto la decisione, ma non riesco a digerirla. La mia coscienza politica questa volta non ce la fa. Da diverso tempo non sono d’accordo con alcune scelte del M5s e non posso fare altro che farmi da parte. Non parlerò più a nome del M5s perché il Movimento non parla più a nome mio”, ha detto in un video messaggio su Facebook.