La notizia di un prolungamento del Grande Fratello Vip ha sconvolto i gieffini. Alfonso Signorini ha confessato loro che il reality non terminerà l’8 febbraio come previsto. Tommaso Zorzi è apparso molto provato. Rosalinda Cannavò si è sciolta in lacrime. Maria Teresa Ruta ha rimarcato la mancanza degli affetti.