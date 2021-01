Alfonso Signorini sfida la Rai: “Che volete che mi faccia una Milly Carlucci”

Alfonso Signorini si dice assolutamente tranquillo. Non teme affatto il confronto del venerdì sera con Milly Carlucci, che a partire dal 29 gennaio torna in tv con Il cantante mascherato. La sfida nella prima serata del venerdì si giocherà tutta tra Rai 1 e Canale 5. Ma Signorini è molto sicuro in termini di risultati. D’altronde i numeri del suo Grande Fratello Vip sono una garanzia: “La cosa che mi riempie di soddisfazione è che chiunque mi mettano contro io il mio pubblico ce l’ho: io da lì non mi schiodo, se ne facessero una ragione”.