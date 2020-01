Ali Wong: 10 cose che non sai sull’attrice

Ali Wong: 10 cose che non sai sull’attrice

Apprezzata stand-up comedian, l’attrice Ali Wong si è negli anni distinta per le sue doti attoriali, non mancando di mettersi alla prova anche come sceneggiatrice. Così, in breve tempo, ha avuto modo di partecipare ad importanti progetti cinematografici e televisivi, affermandosi per la sua versatilità. Per i suoi ruoli, l’attrice ha inoltre ricevuto l’apprezzamento di critica e pubblico, che l’hanno resa uno dei nomi su cui puntare per l’intrattenimento degli anni a venire.

Ecco 10 cose che non sai di Ali Wong.

Ali Wong: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. La Wong esordisce al cinema nel 2012 con il film Le belve, per poi, dopo una parentesi televisiva prendere parte a 2 gran figli di… (2017) e Finche forse non vi separi (2019). Nel 2020 tornerà al cinema nel film Birds of Prey, dove ricoprirà un ruolo ancora ignoto, recitando accanto all’attrice Margot Robbie.

2. È celebre per i ruoli televisivi. Ben più ricca è la carriera televisiva dell’attrice, che esordisce con la serie Breaking In (2011), per poi recitare in Are You There, Chelsea? (2012), Black Box (2014), Inside Amy Schumer (2014-2015) e American Housewife (2016-2020), grazie a cui diventa celebre interpretando il ruolo di Doris.

3. È un’apprezzata doppiatrice. In più occasioni la Wong ha prestato la propria voce per film e serie d’animazione, facendo apprezzare nel ruolo di doppiatrice. Tra i film da lei doppiati si annoverano Angry Birds (2016), The Lego Ninjago Movie (2017), Ralph spacca Internet (2018) e l’atteso nuovo film Pixar Onward: Oltre la magia (2020). Ha inoltre doppiato il personaggio di Bertie nella serie Netflix Tuca & Bertie (2019).

4. Ha scritto diverse sceneggiature. Oltre ad aver lavorato come interprete, la Wong ha dimostrato di essere interessata anche alla scrittura. Ha infatti partecipato alla sceneggiatura della serie Fresh Off the Boat (2015-2016) ed è l’autrice del film Finché forse non vi separi, in cui figura anche da protagonista. Ha inoltre personalmente scritto la sceneggiatura dei suoi show comici, come Ali Wong: Baby Cobra (2016).

Ali Wong è su Instagram

5. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 1,9 milioni di persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere foto scattate in momenti di svago, in compagnia della famiglia o di amici, ma anche immagini promozionali dei suoi progetti da interprete o riguardanti i suoi tour da stand-up comedian.

Ali Wong: chi è suo marito

6. È sposata. Nel 2010, al matrimonio di amici, l’attrice conosce Justin Hakuta, figlio di una celebre personalità della televisione. I due intraprendono così una relazione, arrivando al matrimonio nel 2014. Nel novembre 2015 nasce la prima figlia, mentre nel dicembre del 2017 la coppia dà alla luce la secondogenita.

Ali Wong: il suo libro

7. Ha pubblicato un libro. Nel 2019 l’attrice pubblica il suo primo libro, intitolato Dear Girls: Intimate Tales, Untold Secrets and Advice for Living Your Best Life, inedito in Italia. Il libro si propone come una guida per le sue due figlie, ma adattabile a chiunque, da leggere nel percorso di crescita, per aspirare a diventare i migliori adulti possibili.

Ali Wong è su Netflix

8. Ha reso disponibili i suoi show sulla piattaforma streaming. Su Netflix è possibile trovare gli spettacoli di stand-up scritti, prodotti e interpretati dall’attrice, intitolati Baby Cobra e Hard Knock Wife. Qui l’attrice è solita dar vita a veri e propri spettacoli comici, toccando numerosi argomenti in modo ironico e brillante, con la comicità che la contraddistingue.

Ali Wong in Baby Cobra

9. Ha trattato in modo ironico la maternità. Nello spettacolo Baby Cobra, l’attrice parla dei suoi exploit sessuali, dell’accumulo patologico e della gravidanza. Lo show è infatti stato registrato nel periodo in cui l’attrice era incinta, ed ha pertanto dato voce alle proprie riflessioni sulla maternità, illustrandone pro e contro.

Ali Wong: età e altezza

10. Ali Wong è nata a San Francisco, California, Stati Uniti, il 19 aprile 1982. L’attrice è alta complessivamente 160 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.