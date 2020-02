Alice Eve: 10 cose che non sai sull’attrice

Alice Eve: 10 cose che non sai sull’attrice

Divenuta celebre grazie ad alcune commedie romantiche, l’attrice Alice Eve ha negli anni consolidato la propria popolarità partecipando a film di rilievo e collaborando con importanti attori. Recentemente si è resa protagonista di ruoli diversi da quelli dei suoi inizi, affrontando toni drammatici e provando le sue potenzialità con generi più impegnati.

Attiva tanto al cinema quanto in televisione, l’attrice continua ancora oggi a destreggiarsi tra progetti di vario tipo, dalla grande produzione hollywoodiana a film dal carattere più indipendente e intimista.

Ecco 10 cose che non sai di Alice Eve.

Alice Eve: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice debutta al cinema con un piccolo ruolo nel film Stage Beauty (2004), per poi recitare in Il quiz dell’amore (2006), Big Nothing (2006), Crossing Over (2009) e Lei è troppo per me (2010), con cui ottiene una prima notorietà. Negli anni successivi recita in film come Sex and the City 2 (2010), Una sposa in affitto (2011), The Raven (2012), Man in Black 3 (2012), Into Darkness – Star Trek (2013), Fredda è la notte (2013), Velvet – Il prezzo dell’amore (2014), Before We Go (2014), Criminal (2016), Conspiracy – La cospirazione (2016), Tutto ciò che voglio (2017), Bees Make Honey (2017), Untogether (2018) e Bombshell – La voce dello scandalo (2019), dove recita accanto alle attrici Margot Robbie, Nicole Kidman e Charlize Theron.

2. Ha preso parte a produzioni televisive. Nei primi anni della sua carriera l’attrice recita in alcune puntate di serie come Poirot (2005) ed Entourage (2011), come anche nel film Hawking (2004), con l’attore Benedict Cumberbatch. Ottiene poi un ruolo di rilievo nella puntata Nosedive della serie antologica Black Mirror (2016), e dopo una breve partecipazione alla miniserie Le due verità (2018), ottiene il ruolo di Mary Walker nella serie Marvel Iron Fist (2018). Nel 2020 l’attrice reciterà invece nella serie Belgravia.

3. Ha prodotto alcuni film. La Eve si è distinta per aver ricoperto anche il ruolo di produttrice, svolgendolo per il film Death of a Farmer (2014), pellicola drammatica narrante gli ultimi giorni di vita di un contadino, diretta dal fratello Jack e interpretata dal padre Trevor. Nel 2017 partecipa invece alla produzione del film Bees Make Honey, commedia nera diretta sempre dal fratello Jack e di cui è anche protagonista.

Alice Eve è su Instagram

4. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram, dove ha un profilo seguito da 275 mila persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere immagini che la ritraggono durante la partecipazione a serate di gala, come anche foto promozionali dei suoi progetti da attrice. Non mancano infine immagini scattate in momenti di svago, con famigliari o amici.

Alice Eve e Alex Cowper-Smith

5. Ha sposato una sua vecchia conoscenza. Durante l’adolescenza l’attrice conosce alla Westminster School di Londra Alex Cowper-Smith, con il quale intraprende una relazione. In seguito i due si lasciano per poi ritrovarsi anni dopo. Nell’agosto del 2014, annunciano il loro fidanzamento, per poi sposarsi nel dicembre dello stesso anno. Tuttavia nel 2017 la coppia annuncia il divorzio.

Alice Eve: i suoi occhi

6. Ha degli occhi particolari. Osservando bene gli occhi dell’attrice, si noterà che questi presentano un caso di eterocromia, ovvero la caratteristica somatica degli individui i cui occhi hanno un’iride di un colore diverso dall’altra. Nel caso della Eve, il suo occhio sinistro è blu, mentre quello desto è verde.

Alice Eve in Black Mirror

7. Non ha avuto problemi ad interpretare un personaggio antipatico. Nell’episodio Nosedive, della terza stagione di Black Mirror, l’attrice interpreta Naomie, crudele ex compagna di scuola della protagonista Lacie. Nell’interpretare un ruolo tanto sgradevole, la Eve ha affermato di non aver incontrato grandi difficoltà, concentrandosi nel vedere con compassione la vita di Naomi, crudele prima di tutto con sé stessa.

Alice Eve in Iron Fist

8. Ha ricompensato un proprio fan. Durante una convention dedicata alla serie Iron Fist, venne presentata la Eve come nuovo membro del cast della seconda stagione. Ai fan fu lasciata la possibilità di indovinare quale personaggio avrebbe interpretato, e un fortunato ragazzo indovinò proponendo Mary Walker, anche nota come Typhoid Mary, celebre villain Marvel. Come premio, l’attrice diede un bacio sulla guancia al fan vincitore.

9. Ha adorato interpretare il personaggio. In diverse interviste l’attrice ha dichiarato che poter ricoprire il ruolo di Typhoid Mary nella serie Iron Fist è stata una delle più grandi opportunità della sua carriera, e che dar vita a tale personaggio si è rivelato particolarmente stimolante per via delle libertà che le sono state concesse sulla sua costruzione.

Alice Eve: età e altezza

10. Alice Eve è nata a Londra, Inghilterra, il 6 febbraio 1982. L’attrice è alta complessivamente 166 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.