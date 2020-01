Alicia von Rittberg: 10 cose che non sai sull’attrice

Alicia von Rittberg: 10 cose che non sai sull’attrice

La giovane attrice tedesca Alicia von Rittberg ha mosso i primi passi nello spettacolo nel proprio paese d’orgine, conquistando poi una più ampia fama trasferendosi a recitare in quel di Hollywood. Qui ha avuto modo di confrontarsi con personaggi e generi diversi, dando prova della propria versatilità. Ancora in cerca del ruolo che possa mettere in maggior risalto le sue qualità, la von Rittberg non manca di prendere parte a produzioni tedesche ed europee, mantenendo così salde le proprie radici.

Ecco 10 cose che non sai di Alicia von Rittberg

Alicia von Rittberg: i suoi film

1. Ha recitato in un celebre film americano. Dopo aver preso parte a lungometraggi di produzione tedesca come La scelta di Barbara (2012), l’attrice si fa conoscere anche negli Stati Uniti grazie al film di guerra Fury (2014), dove recita accanto all’attore Brad Pitt. Successivamente recita nel film Il traditore tipo (2016), e nuovamente in lungometraggi tedeschi come Ballon (2018), Rate Your Date (2019). Nel 2020 reciterà invece nel film americano Resistance.

2. Ha partecipato anche a produzioni televisive. La carriera dell’attrice ha inizio grazie ad alcuni film per la televisione tedesca come Il principe delle balene (2010), The Midwife 2 (2016) e Bauhaus (2019). Nel corso degli anni ha inoltre preso parte ad alcune serie televisive, tra cui si annoverano Il commissario Voss (2006-2011), Charité (2017) e Genius (2017).

Alicia von Rittberg è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un proprio profilo seguito da 61,4 mila persone. All’interno di questo la von Rittberg è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, ma non mancano anche immagini promozionali dei suoi progetti da attrice. Frequenti sono anche scatti e video realizzati per riviste di moda.

Alicia von Rittberg ha un account Facebook

4. Ha una propria pagina Facebook. Molto attiva sui social network, l’attrice possiede anche una pagina ufficiale su Facebook, dove ha un totale di oltre 25 mila follower. Qui la von Rittberg è solita condividere post legati ai propri lavori da interprete, ma non mancano anche curiosità su di lei o immagini tratte dalle premiere a cui prende parte.

Alicia von Rittberg in Fury

5. Ha avuto una parte nel film di guerra. La produzione del film Fury era alla ricerca di un’interprete tedesca per il ruolo di Emma, una delle ragazze con cui interagiscono i protagonisti. L’attrice, su suggerimento della sua agenzia, registrò così un provino con il proprio cellulare, ricevendo due settimane dopo una chiamata per incontrare il regista.

6. È stata lodata da David Ayer. Il regista di Fury, David Ayer, ha dichiarato di aver particolarmente apprezzato l’interpretazione dell’attrice, perché pur trovandosi a ricoprire il ruolo di una ragazza che vive in piena guerra, la von Rittberg non ha marcato questo aspetto drammatico, conferendo invece grande spensieratezza al personaggio.

Alicia von Rittberg e Brad Pitt

7. È rimasta colpita dalla gentilezza dell’attore. L’esperienza più bella del set di Fury, stando alle parole dell’attrice, è stata la possibilità di lavorare con Brad Pitt. Ad averla colpita è stata in particolare la sua gentilezza e disponibilità. Pur avendo una piccola parte, infatti, Pitt ha tenuto in grande considerazione il ruolo dell’attrice, aiutandola in più occasioni a calarsi nel personaggio.

Alicia von Rittberg in Resistance

8. Reciterà accanto a celebri attori. Nel 2020 l’attrice tornerà sul grande schermo con il film Resistance, basato sulla vita del celebre attore e mimo Marcel Marceau. Qui avrà l’occasione di recitare accanto agli attori Jesse Eisenberg, Ed Harris e Édgar Ramìrez.

Alicia von Rittberg: il suo patrimonio

9. Ha origini nobili. L’attrice proviene dalla ricca famiglia von Rittberg, il che le ha permesso di ereditare una buona somma di denaro. Unita ai guadagni ottenuti come attrice, attività che svolge sin dalla giovane età, l’attrice avrebbe oggi un patrimonio stimato di circa 90 milioni di dollari.

Alicia von Rittberg età e altezza

10. Alicia von Rittberg è nata a Monaco, in Germania, il 10 dicembre 1993. L’altezza complessiva dell’attrice è di 165 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.