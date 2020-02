Alla coop degli allevatori di maiale nero premio Made in Italy

Favorire le eccellenze del ‘Made in Italy’, invitando le Istituzioni a promuovere una riflessione sulla centralità del nostro ‘Made in’, e favorire leggi in sede Europea che tutelino i nostri interessi, i nostri prodotti strettamente legati al territorio. Con questo obiettivo la cooperativa di Allevatori del Maiale Nero d’Aspromonte riceverà il premio nel salone della Camera dei Deputati alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova “per rigore e salvaguardia del prodotto e per l’alta funzione sociale”. La Cooperativa di Allevatori del Maiale Nero d’Aspromonte con sede a Locri e Crotone, sarà premiata in occasione del quinto seminario sul “Made in”, promosso dal massmediologo Klaus Davi, in partnership con il Ministero delle Politiche Agricole, alla Camera dei Deputati. L’obiettivo dell’iniziativa, a cui parteciperà l’Onorevole Filippo Gallinella, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, e Klaus Davi presidente del Movimento “Io sto con il made in Italy”, è favorire La Cooperativa è tra i primi 10 in Italia capace di unire gli allevatori di due splendidi territori calabresi, Crotone e Locride , che hanno dato vita ad un progetto imprenditoriale ritenuto valido e di grande funzione sociale, economicamente sostenibile, in grado di tutelare il territorio, la biodiversità, che guardi attentamente al benessere animale alla salute degli uomini, alla salvaguardia del prodotto tradizionale, ma aperto alla ricerca e all’innovazione. “Un progetto che sta andando avanti solo con fondi propri”, hanno dichiarato il Presidente Francesco Macrì e il Direttore Francesco Barretta.

Favorire le eccellenze del ‘Made in Italy’, invitando le Istituzioni a promuovere una riflessione sulla centralità del nostro ‘Made in’, e favorire leggi in sede Europea che tutelino i nostri interessi, i nostri prodotti strettamente legati al territorio. Con questo obiettivo la cooperativa di Allevatori del Maiale Nero d’Aspromonte riceverà il premio nel salone della Camera dei Deputati alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova “per rigore e salvaguardia del prodotto e per l’alta funzione sociale”. La Cooperativa di Allevatori del Maiale Nero d’Aspromonte con sede a Locri e Crotone, sarà premiata in occasione del quinto seminario sul “Made in”, promosso dal massmediologo Klaus Davi, in partnership con il Ministero delle Politiche Agricole, alla Camera dei Deputati. L’obiettivo dell’iniziativa, a cui parteciperà l’Onorevole Filippo Gallinella, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, e Klaus Davi presidente del Movimento “Io sto con il made in Italy”, è favorire La Cooperativa è tra i primi 10 in Italia capace di unire gli allevatori di due splendidi territori calabresi, Crotone e Locride, che hanno dato vita ad un progetto imprenditoriale ritenuto valido e di grande funzione sociale, economicamente sostenibile, in grado di tutelare il territorio, la biodiversità, che guardi attentamente al benessere animale alla salute degli uomini, alla salvaguardia del prodotto tradizionale, ma aperto alla ricerca e all’innovazione. “Un progetto che sta andando avanti solo con fondi propri”, hanno dichiarato il Presidente Francesco Macrì e il Direttore Francesco Barretta.