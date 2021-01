“Alla Juve non può capitare”, la strigliata di Pirlo alla squadra e a CR7

La Juventus va in campo mercoledì sera contro il Napoli per la finale di Supercoppa Italiana. È il primo trofeo della stagione e capita in un momento particolare per i bianconeri che a metà campionato sono già staccati di 10 punti dalla vetta e, addirittura, rischiano di star fuori dalla zona Champions. Il discorso di Pirlo nel chiuso dello spogliatoio per dare la scossa dopo la brutta figura di San Siro con l’Inter.