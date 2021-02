Alla Luiss da lunedì lezioni in presenza e test d’ingresso online

All’Università Luiss Guido Carli di Roma due terzi delle lezioni saranno in presenza per gli studenti dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico. L’inaugurazione del secondo semestre dell’anno accademico 2020-2021 è prevista per lunedì 8 febbraio. Tra giovedì 18 e lunedì 22 febbraio si terrà il test d’ingresso per i corsi di Laurea Triennali e Magistrali a Ciclo unico che quest’anno eccezionalmente saranno a distanza.