Il padre di Anna mostra un lato severo e intransigente, ammette di non esser mai stato permissivo nei confronti della figlia, proprio perché una ragazza: “Alle donne no”, non le ha mai lasciate uscire senza il suo permesso. E sulla sua storia d’amore con Fabrizio, di 27 anni più grande di lei, dice: “Sono preoccupato per il suo futuro”.