Ammesse 295 istanze ai 1.000 euro di sostegno per i lavoratori dello spettacolo e guide turistiche calabresi

Sono 295 le istanze ammesse, e 52 quelle escluse, per quanto riguarda l’avviso pubblico emanato a dicembre dalla Regione Calabria per l’emergenza covid-19 al fine di corrispondere un’indennità di sostegno una tantum da 1.000 euro in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 giornate contributive versate, e alle guide turistiche in possesso dell’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche.

L’indennità sarà erogata da Azienda Calabria Lavoro, ente strumentale della Regione Calabria, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione con il dipartimento “Lavoro, Sviluppo economico, Attività produttive, Turismo”, riconoscendo in favore della società regionale a titolo di spese di gestione la somma di 5.000 euro.

La somma totale spesa sarà così di 300.000 euro, meno della metà dei 730.000 prenotati a dicembre con il decreto dirigenziale.