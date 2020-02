Pin it

Anas. Al via manutenzione giunti sulla 106 jonica e 713 trasversale delle serre

Continuano i lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione lungo le strade statali 713 ‘Trasversale delle Serre’ e 106 ‘Jonica’, tra le province di Catanzaro e Reggio Calabria. La statale 713 è percorribile in senso unico alternato, comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Gagliato, proprio per consentire l’esecuzione dei lavori lungo la strada. Contemporaneamente, lungo la strada statale 106 ‘Jonica’, è in vigore il senso unico alternato tra i comuni di Comuni di Monasterace e Guardavalle.

Continuano i lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione lungo le strade statali 713 ‘Trasversale delle Serre’ e 106 ‘Jonica’, tra le province di Catanzaro e Reggio Calabria. La statale 713 è percorribile in senso unico alternato, comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Gagliato, proprio per consentire l’esecuzione dei lavori lungo la strada. Contemporaneamente, lungo la strada statale 106 ‘Jonica’, è in vigore il senso unico alternato tra i comuni di Comuni di Monasterace e Guardavalle.