Anche Albano sostiene il millennario platano di Curinga

Siamo nel territorio del comune di Curinga, luoghi con una storia millenaria. Oltre il centro abitato verso i monti si trovano i ruderi dell’Eremo di Sant’Elia Vecchio la cui costruzione risalirebbe al IX secolo ad opera dei monaci basiliani in cerca di un sito ameno dove si potesse meditare e pregare.



Il caro Platano di Curinga rappresenta l’Italia in una competizione continentale, l’ormai celebre “European Tree of the Year”, che eleggerà l’albero più amato d’Europa. Bisognerà votare e fare votare per aiutarlo a vincere ! Concorre insieme ad altri 13 avversari, alberi che a loro volta si sono aggiudicati il concorso nazionale e che si trovano distribuiti in tutta Europa. Le operazioni di voto si sono aperte il 1° febbraio e si concluderanno il 28.

Il vincitore sarà proclamato il 17 marzo.

Per sostenerlo basterà collegarsi al sito www.treeoftheyear.org e votare una delle tante meraviglie calabresi, il Platano millenario di Curinga.