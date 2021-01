Tra incontri, mediazioni, interviste e comunicati via social comincia a diradarsi la nebbia della crisi Renzi – Conte. Due sono le certezze: nessuno vuole tornare a votare e tutti sanno che l’attuale squadra e programma di governo non vanno più bene. Bisogna cambiare, dunque, e farlo in fretta: il problema è capire come.