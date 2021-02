Anche un dipendente comunale tra i 4 cittadini positivi al tampone rapido a Cortale, domani chiuso il municipio

Anche un dipendente comunale tra i 4 cittadini positivi al tampone rapido, appartenenti allo stesso nucleo familiare in isolamento, a Cortale, con il sindaco Scalfaro ad ordinare per tale motivo per domani la chiusura degli uffici del municipio in attesa di conferme da parte dell’Asp di Catanzaro.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati oltre 60 tamponi sui contatti stretti dei contagiati, al momento tutti con esito negativo, ma lo screening continuerà nei prossimi giorni.

Buone notizie invece dal comune di Maida, che torna a zero casi positivi dopo le ultime guarigioni. In settimana dovrebbe partire il piano vaccinale per gli ultra ottantenni, così come stabilito dal commissario alla sanità e dopo l’accordo firmato tra Regione e i rappresentanti dei medici di base.

L’amministrazione comunale ha già dato ai medici del territorio la piena disponibilità alla collaborazione per organizzare al meglio la vaccinazione, dando anche la disponibilità di locali liberi presso lo stabile del poliambulatorio territoriale di Maida e la delegazione di Vena.