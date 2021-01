Ancora la vergogna dei manifesti provita che colpevolizzano le donne che scelgono di abortire

L’associazione ultra cattolica Pro Vita ha noleggiato dei camion vela per la sua campagna antiabortista nella città di Roma. “Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta”, il messaggio scritto sui cartelloni. Bonafoni: “La peggiore destra d’Europa è già qui, nelle nostre città, a Roma e da Roma manda i suoi messaggi peggiori. La libertà delle donne è il loro target, una società medievale il loro approdo. Dobbiamo fare attenzione. E argine”.