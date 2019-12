Ancora una valanga in Trentino Alto Adige: al momento si segnala un morto

Ancora una valanga in Trentino Alto Adige. Questa volta si è staccata nella zona del rifugio Tuckett, sulle Dolomiti del Brenta e ha travolto quattro scialpinisti che erano probabilmente fuori pista.

Al momento si segnala un morto, mentre un’ altra persona è ricoverata in grave stato di ipotermia all’ospedale di Trento. Gli uomini del soccorso alpino sono stati portati sul luogo segnalato, la zona dello Spallone dei Mezzodì, con l’elicottero dei vigili del fuoco di Trento.

La massa nevosa si è staccata questa mattina attorno alle 11. L’allarme è stato lanciato da alcune persone che hanno assistito al distacco.

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Da Trento è stato fatto alzare un elicottero con una equipe medica e sul posto è arrivato anche il personale del soccorso alpino.

Per quanto riguarda la giornata di oggi viene indicato come “Marcato 3” il pericolo di valanghe sulle montagne trentine. Particolare attenzione deve essere messa per la neve ventata recente soprattutto sui pendii vicino alle creste dove si trovano i punti più pericolosi.