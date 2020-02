Andrà tutto bene, dal 19 marzo il nuovo film di Francesco Bruni

Arriverà il prossimo 19 marzo, distribuito da Vision Distribution, il nuovo film di Francesco Bruni, dal titolo Andrà tutto bene.

Nel cast del film KIM ROSSI STUART, LORENZA INDOVINA, BARBARA RONCHI, GIUSEPPE PAMBIERI, RAFFAELLA LEBBORONI,

FOTINÍ PELUSO, TANCREDI GALLI, NICOLA NOCELLA. Il film è prodotto da PALOMAR con VISION DISTRIBUTION.

Andrà tutto bene – sinossi

La vita di Bruno Salvati è in una fase di sospensione. I suoi film non hanno mai avuto successo e il suo produttore fatica a mettere in piedi il suo prossimo progetto. Sua moglie Anna, dalla quale si è recentemente separato, sembra già avere qualcun altro accanto. E per i figli Adele e Tito, Bruno non riesce a essere il padre presente e affidabile che vorrebbe.

Un giorno Bruno scopre di avere una forma di leucemia. Si affida immediatamente a un’ematologa competente e tenace, che lo accompagna in quello che sarà un vero e proprio percorso a ostacoli verso la guarigione. Il primo obiettivo è trovare un donatore compatibile di cellule staminali: dopo alcuni tentativi falliti, Bruno comincia ad avere seriamente paura.

Il padre Umberto, rivelandogli un segreto del suo passato, accende in tutti una nuova speranza.

Bruno e la sua famiglia intraprendono un inatteso percorso di rinascita, con la certezza in fondo al cuore che per loro Andrà tutto bene.

