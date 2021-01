Andrea Roncato fa marcia indietro e annuncia di essersi pentito per essere entrato in polemica con l’ex moglie Stefania Orlando, concorrente del Grande Fratello Vip. “Per 22 anni mi sono preso tutte le colpe, quelle vere e quelle false”, ha fatto sapere l’attore, “Maledetto me che mi sono lasciato convincere a replicare”.